2022 İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204712455

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 204712455 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 12 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 12 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 442,40827

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 457,81835

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15378

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204712455

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 442,40827

Tavan Puan: 457,81835

Başarı Sıralaması: 15378

Kontenjan 2021 – 2022 : 12

Yerleşen 2021 – 2022: 12

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,71336

Tavan Puan: 513,08919

Başarı Sıralaması: 15893

Kontenjan 2020: 12+0

Yerleşen 2020: 12

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 488,6718

Tavan Puan: 499,48811

Başarı Sıralaması : 10808

Kontenjan 2019 : 8+0

Yerleşen 2019 : 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 486,52053

Tavan Puan: 490,64871

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 9720

Kontenjan 2018 : 7+0

Yerleşen 2018 : 7

İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.