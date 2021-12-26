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2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410028

209410028 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üni. Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 209410028

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 209410028 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 11 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 402,081

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 406,17515

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 41784

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 209410028   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 402,081

Tavan Puan: 406,17515

Başarı Sıralaması: 41784

Kontenjan 2021 – 2022 : 11

Yerleşen 2021 – 2022: 11

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,83046

Tavan Puan: 469,34419

Başarı Sıralaması:  41926

Kontenjan 2020:  10+0

Yerleşen 2020: 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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