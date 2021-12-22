2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510608
105510608 | İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 495,19952
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 559,82198
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1821
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510608
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 495,19952
Tavan Puan: 559,82198
Başarı Sıralaması: 1821
Kontenjan 2021 – 2022 : 110
Yerleşen 2021 – 2022: 110
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 531,68185
Tavan Puan: 541,89398
Başarı Sıralaması: 2454
Kontenjan 2020: 110+3
Yerleşen 2020: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 519,20048
Tavan Puan: 538,54710
Başarı Sıralaması : 2580
Kontenjan 2019 : 110+3
Yerleşen 2019 : 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 510,43415
Tavan Puan: 529,31503
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 3670
Kontenjan 2018 : 115+3
Yerleşen 2018 : 118
İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.