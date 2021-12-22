2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510608

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 495,19952

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 559,82198

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1821

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510608

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 495,19952

Tavan Puan: 559,82198

Başarı Sıralaması: 1821

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 531,68185

Tavan Puan: 541,89398

Başarı Sıralaması: 2454

Kontenjan 2020: 110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 519,20048

Tavan Puan: 538,54710

Başarı Sıralaması : 2580

Kontenjan 2019 : 110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,43415

Tavan Puan: 529,31503

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 3670

Kontenjan 2018 : 115+3

Yerleşen 2018 : 118

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.