Pozitif Hukuk ne demek, TDK'ya göre Pozitif Hukuk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hande Yener'den riskli ameliyat geçiren Seren Serengil'i ziyaret! Buluşmadaki detay dikkatlerden kaçmadı! "Bari bunda yapmasaydın"2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 10551060822 Aralık Sarıkamış şehitleri resmi | Sarıkamış şehitleri şiirleri, anma mesajları, görselleriİBB'nin halk ekmek üzerinden yaptığı algı çöktü! Ekmek az üretiliyor, büfe sayısı azaltılmış, yeni büfeleri açamamışlarHande Erçel'in seksi dansı lansmana damga vurdu! Hakkında çıkan iddialara tek tek cevap verdi!Son dakika | Merkez Bankası dövize müdahalenin detaylarını açıkladı! İşte piyasaya satılan dolar miktarıSarıkamış şehitleri isim listesi | Sarıkamış harekat komutanı kimdir?Derya Uluğ'dan korkutan haber! Hastanelik oldu! Yoğun bakımda tedavi gördü!2022 Konya Gıda Ve Tarım Üni. Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 208310036
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510608

2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510608

105510608 | İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510608

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510608 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 110 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 495,19952

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 559,82198

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1821

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510608   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 495,19952

Tavan Puan: 559,82198

Başarı Sıralaması: 1821

Kontenjan 2021 – 2022 : 110

Yerleşen 2021 – 2022: 110

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 531,68185

Tavan Puan: 541,89398

Başarı Sıralaması:  2454

Kontenjan 2020:  110+3

Yerleşen 2020: 113

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 519,20048

Tavan Puan: 538,54710

Başarı Sıralaması :  2580

Kontenjan 2019 :  110+3

Yerleşen 2019 : 113

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 510,43415

Tavan Puan: 529,31503

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  3670

Kontenjan 2018 :  115+3

Yerleşen 2018 : 118

taban-puan.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT