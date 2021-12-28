2022 İstanbul Teknik Üni. Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510098

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 95 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 430,74369

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 450,49253

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21623

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510098

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 430,74369

Tavan Puan: 450,49253

Başarı Sıralaması: 21623

Kontenjan 2021 – 2022 : 95

Yerleşen 2021 – 2022: 95

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 493,67499

Tavan Puan: 505,27544

Başarı Sıralaması: 19823

Kontenjan 2020: 95+3

Yerleşen 2020: 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 469,30738

Tavan Puan: 482,14936

Başarı Sıralaması : 19341

Kontenjan 2019 : 95+3

Yerleşen 2019 : 98

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 458,46261

Tavan Puan: 491,99121

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 20300

Kontenjan 2018 : 95+3

Yerleşen 2018 : 98

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.