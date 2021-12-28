2022 İstanbul Teknik Üni. Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510098
105510098 | İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510098 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Elektrik Mühendisliği Bölümü , Elektrik-Elektronik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 95 kişidir. 2021 yılında Elektrik Mühendisliği Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 430,74369
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 450,49253
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 21623
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510098
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik-Elektronik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 430,74369
Tavan Puan: 450,49253
Başarı Sıralaması: 21623
Kontenjan 2021 – 2022 : 95
Yerleşen 2021 – 2022: 95
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 493,67499
Tavan Puan: 505,27544
Başarı Sıralaması: 19823
Kontenjan 2020: 95+3
Yerleşen 2020: 98
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 469,30738
Tavan Puan: 482,14936
Başarı Sıralaması : 19341
Kontenjan 2019 : 95+3
Yerleşen 2019 : 98
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 458,46261
Tavan Puan: 491,99121
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 20300
Kontenjan 2018 : 95+3
Yerleşen 2018 : 98
İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.