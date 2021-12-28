2022 İstanbul Teknik Üni. Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510556
105510556 | İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Geomatik Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geomatik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Geomatik Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,01209
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 356,94982
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 136530
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510556
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 316,01209
Tavan Puan: 356,94982
Başarı Sıralaması: 136530
Kontenjan 2021 – 2022 : 70
Yerleşen 2021 – 2022: 72
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 401,07745
Tavan Puan: 426,74153
Başarı Sıralaması: 98627
Kontenjan 2020: 70+2
Yerleşen 2020: 72
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 367,04258
Tavan Puan: 416,03057
Başarı Sıralaması : 93311
Kontenjan 2019 : 70+2
Yerleşen 2019 : 72
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 372,94633
Tavan Puan: 432,30514
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 71600
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.