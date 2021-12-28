2022 İstanbul Teknik Üni. Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Geomatik Mühendisliği Bölümü , İnşaat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Geomatik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70 kişidir. 2021 yılında Geomatik Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 316,01209

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 356,94982

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 136530

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510556

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İnşaat Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,01209

Tavan Puan: 356,94982

Başarı Sıralaması: 136530

Kontenjan 2021 – 2022 : 70

Yerleşen 2021 – 2022: 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,07745

Tavan Puan: 426,74153

Başarı Sıralaması: 98627

Kontenjan 2020: 70+2

Yerleşen 2020: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 367,04258

Tavan Puan: 416,03057

Başarı Sıralaması : 93311

Kontenjan 2019 : 70+2

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,94633

Tavan Puan: 432,30514

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 71600

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.