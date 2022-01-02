2022 İstanbul Teknik Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510441

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Makine Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 200 kişidir. 2021 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 200 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 440,40845

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 511,13062

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 16356

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510441

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 440,40845

Tavan Puan: 511,13062

Başarı Sıralaması: 16356

Kontenjan 2021 – 2022 : 200

Yerleşen 2021 – 2022: 200

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 500,38437

Tavan Puan: 522,16710

Başarı Sıralaması: 15446

Kontenjan 2020: 200+5

Yerleşen 2020: 205

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 484,3049

Tavan Puan: 516,10874

Başarı Sıralaması : 12514

Kontenjan 2019 : 200+5

Yerleşen 2019 : 205

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,61659

Tavan Puan: 519,01869

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 11600

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.