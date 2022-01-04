2022 İstanbul Teknik Üni. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105510829
105510829 | İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510829 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,99392
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,99795
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 90761
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510829
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Maden Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 350,99392
Tavan Puan: 378,99795
Başarı Sıralaması: 90761
Kontenjan 2021 – 2022 : 60
Yerleşen 2021 – 2022: 60
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 400,79153
Tavan Puan: 442,19558
Başarı Sıralaması: 98902
Kontenjan 2020: 60+2
Yerleşen 2020: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 360,19556
Tavan Puan: 426,42283
Başarı Sıralaması : 100328
Kontenjan 2019 : 60+2
Yerleşen 2019 : 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 336,41203
Tavan Puan: 403,65628
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 106000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.