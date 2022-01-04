2022 İstanbul Teknik Üni. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105510829

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510829 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 350,99392

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 378,99795

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 90761

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510829

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Maden Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 350,99392

Tavan Puan: 378,99795

Başarı Sıralaması: 90761

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 400,79153

Tavan Puan: 442,19558

Başarı Sıralaması: 98902

Kontenjan 2020: 60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 360,19556

Tavan Puan: 426,42283

Başarı Sıralaması : 100328

Kontenjan 2019 : 60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,41203

Tavan Puan: 403,65628

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 106000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.