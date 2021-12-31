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2022 İstanbul Teknik Üni. Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510892

105510892 | İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510892

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi   Tekstil Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510892 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Tekstil Mühendisliği Bölümü , Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60 kişidir. 2021 yılında Tekstil Mühendisliği Bölümüne 60 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 391,31936

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 448,30908

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 50798

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510892   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 391,31936

Tavan Puan: 448,30908

Başarı Sıralaması: 50798

Kontenjan 2021 – 2022 : 60

Yerleşen 2021 – 2022: 60

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 453,21603

Tavan Puan: 482,88975

Başarı Sıralaması:  51787

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 411,51024

Tavan Puan: 452,79872

Başarı Sıralaması :  55985

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,87287

Tavan Puan: 414,94804

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  93000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

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İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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