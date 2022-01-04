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  4. 2022 İstanbul Teknik Üni. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590133

2022 İstanbul Teknik Üni. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590133

105590133 | İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üni. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 105590133

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi   Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105590133 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 486,0277

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 515,32541

İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 2861

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105590133   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,0277

Tavan Puan: 515,32541

Başarı Sıralaması: 2861

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 524,80716

Tavan Puan: 531,37626

Başarı Sıralaması:  4201

Kontenjan 2020:  40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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