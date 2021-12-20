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2022 İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510874

105510874 | İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105510874

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Mimarlık Fakültesi   Peyzaj Mimarlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tercih kod numarası 105510874 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Peyzaj Mimarlığı Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Peyzaj Mimarlığı Bölümü kontenjanı 65 kişidir. 2021 yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümüne 65 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Taban Puanı: 325,6756

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Tavan Puan: 365,68423

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 122429

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510874   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 325,6756

Tavan Puan: 365,68423

Başarı Sıralaması: 122429

Kontenjan 2021 – 2022 : 65

Yerleşen 2021 – 2022: 65

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,43089

Tavan Puan: 438,39972

Başarı Sıralaması:  121312

Kontenjan 2020:  65+2

Yerleşen 2020: 67

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 344,32025

Tavan Puan: 399,35322

Başarı Sıralaması :  117991

Kontenjan 2019 :  65+2

Yerleşen 2019 : 67

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,49797

Tavan Puan: 408,65457

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  108000

Kontenjan 2018 :  65+2

Yerleşen 2018 : 67

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İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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