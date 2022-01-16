2022 İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 208450759

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstinye Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 208450759 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstinye Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 50 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 50 kişi yerleşmiştir.

İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 408,4222

İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 457,98482

İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 36730

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208450759

ÜNİVERSİTE: İstinye Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 408,4222

Tavan Puan: 457,98482

Başarı Sıralaması: 36730

Kontenjan 2021 – 2022 : 50

Yerleşen 2021 – 2022: 50

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,02601

Tavan Puan: 512,41369

Başarı Sıralaması: 25968

Kontenjan 2020: 51+0

Yerleşen 2020: 51

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 477,33905

Tavan Puan: 491,69777

Başarı Sıralaması : 15514

Kontenjan 2019 : 6+0

Yerleşen 2019 : 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,02647

Tavan Puan: 492,67750

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18800

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstinye Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.