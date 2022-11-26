2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan 2.haftada oynanan grup maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda C Grubu'nda Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Maçı izlemek isteyenler için 2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

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2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

Büyük sürpriz ve çekişmeli maçlara sahne olan 2022 Katar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bu kapsamda turnuvaya 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayarak şok yaşayan Messi'li Arjantin, Polonya ile 0-0 berabere kalan Meksika ile kozlarını paylaşacak. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyenler için 2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

2022 KATAR DÜNYA KUPASI: ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Al Daayen şehrindeki Lusail Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan Arjantin - Meksika maçını İtalyan Daniele Orsato yönetiyor. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapıyor.

2022 KATAR DÜNYA KUPASI: ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI CANLI İZLE

2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ikinci maçındaki Arjantin - Meksika, maçı TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ARJANTİN - MEKSİKA MAÇI TRT 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

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2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
2022 Katar Dünya Kupası: Arjantin - Meksika maçı canlı izle | Arjantin - Meksika maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
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