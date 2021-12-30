2022 Koç Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910399

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910399 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 15 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 15 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 519,10901

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 549,2523

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 390

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910399

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 519,10901

Tavan Puan: 549,2523

Başarı Sıralaması: 390

Kontenjan 2021 – 2022 : 15

Yerleşen 2021 – 2022: 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 545,04138

Tavan Puan: 557,30069

Başarı Sıralaması: 426

Kontenjan 2020: 15+0

Yerleşen 2020: 15

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 538,93994

Tavan Puan: 551,23527

Başarı Sıralaması : 415

Kontenjan 2019 : 9+0

Yerleşen 2019 : 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 542,80083

Tavan Puan: 548,59403

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 221

Kontenjan 2018 : 11+0

Yerleşen 2018 : 11

Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.