2022 Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910415

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910415 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 78 kişidir. 2021 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 78 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 385,19956

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 505,45278

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 56145

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910415

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 385,19956

Tavan Puan: 505,45278

Başarı Sıralaması: 56145

Kontenjan 2021 – 2022 : 78

Yerleşen 2021 – 2022: 78

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 450,28096

Tavan Puan: 536,44540

Başarı Sıralaması: 54313

Kontenjan 2020: 73+0

Yerleşen 2020: 73

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 392,83007

Tavan Puan: 517,45018

Başarı Sıralaması : 70433

Kontenjan 2019 : 68+0

Yerleşen 2019 : 68

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 405,26576

Tavan Puan: 531,15707

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 48700

Kontenjan 2018 : 67+0

Yerleşen 2018 : 67

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.