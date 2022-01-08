2022 Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910803
203910803 | Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203910803 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Koç Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 30 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 30 kişi yerleşmiştir.
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 379,267
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 398,27044
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 61680
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203910803
ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi
FAKÜLTE: Hemşirelik Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 379,267
Tavan Puan: 398,27044
Başarı Sıralaması: 61680
Kontenjan 2021 – 2022 : 30
Yerleşen 2021 – 2022: 30
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 436,69984
Tavan Puan: 466,84924
Başarı Sıralaması: 66151
Kontenjan 2020: 30+0
Yerleşen 2020: 30
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 393,45484
Tavan Puan: 431,13133
Başarı Sıralaması : 69925
Kontenjan 2019 : 30+0
Yerleşen 2019 : 30
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 365,42333
Tavan Puan: 415,53461
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 77900
Kontenjan 2018 : 30+0
Yerleşen 2018 : 30
Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.