2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2039104422022 Kadir Has Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203710329Son dakika | Karar mecliste kabul edildi! Asgari ücrette gelir ve damga vergisi resmen kaldırıldıMasterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 22 Aralık 2021 Çarşamba2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611443Son dakika | AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'tan 'kademeli doğal gaz tarifesi' açıklamasıDolardaki düşüş devam edecek mi? ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın açıkladıYeni Eflatuncu ne demek, TDK'ya göre Yeni Eflatuncu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Başkent Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200611152Ali Rıza Y kimdir? | Görevine son mu verildi? | Aksaray'da matematik öğretmeni Ali Rıza Y son durum?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910442

2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910442

203910442 | Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203910442

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Koç Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203910442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Koç Üniversitesi , Vakıf , Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü kontenjanı 7 kişidir. 2021 yılında Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 353,19231

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 429,75492

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 88356

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203910442   

ÜNİVERSİTE: Koç Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 353,19231

Tavan Puan: 429,75492

Başarı Sıralaması: 88356

Kontenjan 2021 – 2022 : 7

Yerleşen 2021 – 2022: 7

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 451,13981

Tavan Puan: 475,89657

Başarı Sıralaması:  53575

Kontenjan 2020:  2+0

Yerleşen 2020: 2

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 355,83329

Tavan Puan: 460,78460

Başarı Sıralaması :  104982

Kontenjan 2019 :  4+0

Yerleşen 2019 : 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

taban-puan.jpg

Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Koç Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT