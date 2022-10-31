2022 KPSS soruşturmasında yeni gelişme: Sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespit yapılamadı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPILDI İDDİASI

31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen KPSS'de çıkan soruların, sınav öncesinde bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bunun ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Haberin Devamı

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde YÖK tarafından hazırlanan rapor, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

RAPORA GÖRE SIZDIRILMA TESPİTİ YAPILAMADI

Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti.

Haberin Devamı

SORUŞTURMA İZNİNİN VERİLMEMESİNE İTİRAZ

Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.