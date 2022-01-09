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  4. 2022 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111570309

2022 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111570309

111570309 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Malatya ilimizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111570309

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Malatya  ilinde bulunan Malatya Turgut Özal Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111570309 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Malatya Turgut Özal Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Malatya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 433,81513

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 446,01269

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19838

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111570309   

ÜNİVERSİTE: Malatya Turgut Özal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Malatya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,81513

Tavan Puan: 446,01269

Başarı Sıralaması: 19838

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 495,14042

Tavan Puan: 503,22761

Başarı Sıralaması:  18856

Kontenjan 2020:  80+2

Yerleşen 2020: 82

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2019 :  ---

Yerleşen 2019 : ---

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2018 :  ---

Yerleşen 2018 : ---

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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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