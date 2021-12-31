2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle, canlı yayın | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

Yeni yıl coşkusunu sayılı saatler kala vatandaşlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini beklemeye başladılar. 2022 yılı için belirlenen ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenirken biletlerini alan ve çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler için 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki haberimizde...

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

2022 Mili Piyango yılbaşı çekilişi saat 23.00'da Kanal D'den ve Milli Piyango Online internet sitesinin yanı sıra YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Milli Piyango çekilişini aşağıdan izleyebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MP TV, KANAL D CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Milli Piyango Çekilişini Kanal D'den canlı olarak da takip edebilirsiniz.

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

Frekans: 11977 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

Modülasyon: DVB-S, QPSK

Milli Piyango (MP) TV canlı yayın izle linki

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi saat 23.00'de Kanal D ekranlarında canlı yayında yapılacak çekilişle belli olacak. 120 milyon TL'yi kazanan kişinin kim olacağı şimdiden merak konusu.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango TV'yi izlemek için tıklayınız.

Kanal D canlı yayın izle

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;