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2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle, canlı yayın | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

Milli Piyango'nun 120 milyon TL'lik büyük ödülünü verecek olan yılbaşı çekilişini canlı olarak izlemek isteyenler için 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki haberimizde...

Yeni yıl coşkusunu sayılı saatler kala vatandaşlar Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişini beklemeye başladılar. 2022 yılı için belirlenen ikramiye 120 milyon TL olarak belirlenirken biletlerini alan ve çekilişi canlı olarak izlemek isteyenler için 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki haberimizde... 

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 

2022 Mili Piyango yılbaşı çekilişi saat 23.00'da Kanal D'den ve Milli Piyango Online internet sitesinin yanı sıra YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. 

Milli Piyango çekilişini aşağıdan izleyebilirsiniz.

 

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MP TV, KANAL D CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Milli Piyango Çekilişini Kanal D'den canlı olarak da takip edebilirsiniz. 

Kanal D Türksat 4A Frekans Ayarları;

Frekans:    11977 MHz

Polarizasyon:    Yatay (Horizontal)

Sembol oranı:    27500

FEC:  5/6

Modülasyon: DVB-S, QPSK

Milli Piyango (MP) TV canlı yayın izle linki 

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi saat 23.00'de Kanal D ekranlarında canlı yayında yapılacak çekilişle belli olacak. 120 milyon TL'yi kazanan kişinin kim olacağı şimdiden merak konusu. 

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI 2022

Milli Piyango TV'yi izlemek için tıklayınız.

Kanal D canlı yayın izle 

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

Tam 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini arayacağımız Milli Piyango çekilişinde, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle | MP TV, Kanal D canlı yayın izle linki

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120,000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10,000

1,000

10,000,000

40,000

500

20,000,000

200,000

300

60,000,000

700,000

240

168,000,000

2,000,000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120,000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

Tayfun Altuntaş
Editör
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