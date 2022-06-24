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2022 ÖSYM görevli ücretleri | Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak?

2022 ÖSYM görevli ücretleri YKS'nin ardından araştırılıyor. Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak? sorularının yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2022 ÖSYM görevli ücretleri | Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak?

2022 ÖSYM görevli ücretleri | Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak?....YKS'nin ardından gözler YKS sınavında görevli olan öğretmenlerin ücretlerinde çevrildi. YKS sınavında görev alan gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve bina yöneticisi ne kadar ücret alacak?

2022 ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ | SINAV GÖZETMENLERİ KAÇ PARA ALACAK, ÜCRET HANGİ BANKAYA YATACAK?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.

2022 ÖSYM görevli ücretleri | Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak?

Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:

2022 ÖSYM görevli ücretleri | Sınav gözetmenleri kaç para alacak, ücret hangi bankaya yatacak?

*Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.
*Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.
*Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.
*ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

Bölge Gündem Editör Ekibi
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