Teklif Tekellüf ne demek, TDK'ya göre Teklif Tekellüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1096102192022 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 109610182Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1086104042022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187Dokuzaltmışbeşlik ne demek, TDK'ya göre Dokuzaltmışbeşlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kırıkkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1066105342022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024Zinhar ne demek, TDK'ya göre Zinhar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  4. 2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108610404

2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108610404

108610404 | Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108610404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli  ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108610404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 369,41934

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,46286

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 71185

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610404   

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,41934

Tavan Puan: 425,46286

Başarı Sıralaması: 71185

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,37198

Tavan Puan: 467,72965

Başarı Sıralaması:  62978

Kontenjan 2020:  40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,2216

Tavan Puan: 427,97350

Başarı Sıralaması :  68478

Kontenjan 2019 :  40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,18208

Tavan Puan: 445,20371

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  76400

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

taban-puan.jpg

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT