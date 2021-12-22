2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108610404

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 108610404 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 369,41934

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 425,46286

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 71185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610404

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 369,41934

Tavan Puan: 425,46286

Başarı Sıralaması: 71185

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 440,37198

Tavan Puan: 467,72965

Başarı Sıralaması: 62978

Kontenjan 2020: 40+1

Yerleşen 2020: 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,2216

Tavan Puan: 427,97350

Başarı Sıralaması : 68478

Kontenjan 2019 : 40+1

Yerleşen 2019 : 41

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,18208

Tavan Puan: 445,20371

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 76400

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.