2022 Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610352

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108610352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 447,683

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 486,97564

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12943

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108610352

ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Denizli

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 447,683

Tavan Puan: 486,97564

Başarı Sıralaması: 12943

Kontenjan 2021 – 2022 : 230

Yerleşen 2021 – 2022: 230

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 506,35889

Tavan Puan: 533,29408

Başarı Sıralaması: 11968

Kontenjan 2020: 220+6

Yerleşen 2020: 226

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 487,87127

Tavan Puan: 533,41143

Başarı Sıralaması : 11109

Kontenjan 2019 : 210+6

Yerleşen 2019 : 216

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,69694

Tavan Puan: 522,69462

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10900

Kontenjan 2018 : 200+5

Yerleşen 2018 : 205

Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.