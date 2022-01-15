2022 Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610352
108610352 | Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Denizli ilimizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108610352 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Pamukkale Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Denizli ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 230 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 230 kişi yerleşmiştir.
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 447,683
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 486,97564
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 12943
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108610352
ÜNİVERSİTE: Pamukkale Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Denizli
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 447,683
Tavan Puan: 486,97564
Başarı Sıralaması: 12943
Kontenjan 2021 – 2022 : 230
Yerleşen 2021 – 2022: 230
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 506,35889
Tavan Puan: 533,29408
Başarı Sıralaması: 11968
Kontenjan 2020: 220+6
Yerleşen 2020: 226
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 487,87127
Tavan Puan: 533,41143
Başarı Sıralaması : 11109
Kontenjan 2019 : 210+6
Yerleşen 2019 : 216
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 482,69694
Tavan Puan: 522,69462
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 10900
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Pamukkale Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.