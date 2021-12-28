2022 Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010011

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 111010011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Hamidiye Hemşirelik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 327,53007

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 375,92946

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 119855

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111010011

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Hamidiye Hemşirelik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,53007

Tavan Puan: 375,92946

Başarı Sıralaması: 119855

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 381,99858

Tavan Puan: 421,63237

Başarı Sıralaması: 118467

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,32993

Tavan Puan: 384,81391

Başarı Sıralaması : 123019

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,20526

Tavan Puan: 352,24661

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 133000

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.