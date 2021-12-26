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2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010092

111010092 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010092

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi   Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi   Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 111010092 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Diş Hekimliği Bölümü , Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 80 kişidir. 2021 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 80 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 424,15568

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 427,70374

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 25721

taban-taban-puanlari.jpg

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111010092   

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 424,15568

Tavan Puan: 427,70374

Başarı Sıralaması: 25721

Kontenjan 2021 – 2022 : 80

Yerleşen 2021 – 2022: 80

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,48999

Tavan Puan: 489,69364

Başarı Sıralaması:  24194

Kontenjan 2020:  60+2

Yerleşen 2020: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 463,91284

Tavan Puan: 467,76660

Başarı Sıralaması :  22218

Kontenjan 2019 :  60+2

Yerleşen 2019 : 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 457,0354

Tavan Puan: 461,05230

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  20900

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

taban-puan.jpg

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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