2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111010083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Hamidiye Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 85 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 466,89405

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 483,94248

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 6474

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111010083

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Hamidiye Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 466,89405

Tavan Puan: 483,94248

Başarı Sıralaması: 6474

Kontenjan 2021 – 2022 : 85

Yerleşen 2021 – 2022: 85

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 519,9329

Tavan Puan: 529,45765

Başarı Sıralaması: 5738

Kontenjan 2020: 85+3

Yerleşen 2020: 88

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 504,69932

Tavan Puan: 518,81756

Başarı Sıralaması : 5675

Kontenjan 2019 : 80+2

Yerleşen 2019 : 82

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 499,81918

Tavan Puan: 509,37969

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 5980

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.