2022 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111010223

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 111010223 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Gülhane Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 150 kişi yerleşmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 459,68584

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 472,06117

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 8531

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111010223

ÜNİVERSİTE: Sağlık Bilimleri Üniversitesi

FAKÜLTE: Gülhane Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 459,68584

Tavan Puan: 472,06117

Başarı Sıralaması: 8531

Kontenjan 2021 – 2022 : 150

Yerleşen 2021 – 2022: 150

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 514,25519

Tavan Puan: 526,95144

Başarı Sıralaması: 8014

Kontenjan 2020: 150+4

Yerleşen 2020: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 494,02006

Tavan Puan: 538,77867

Başarı Sıralaması : 8878

Kontenjan 2019 : 150+4

Yerleşen 2019 : 154

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 485,5259

Tavan Puan: 502,37030

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 10000

Kontenjan 2018 : 150+4

Yerleşen 2018 : 154

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.