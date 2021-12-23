2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305
108810305 | Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Sakarya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,52979
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 410,70621
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51458
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 108810305
ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi
FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Sakarya
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 390,52979
Tavan Puan: 410,70621
Başarı Sıralaması: 51458
Kontenjan 2021 – 2022 : 100
Yerleşen 2021 – 2022: 100
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 448,38186
Tavan Puan: 468,25679
Başarı Sıralaması: 55953
Kontenjan 2020: 100+3
Yerleşen 2020: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 405,05438
Tavan Puan: 456,38300
Başarı Sıralaması : 60810
Kontenjan 2019 : 100+3
Yerleşen 2019 : 103
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 376,99809
Tavan Puan: 425,88235
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 68500
Kontenjan 2018 : 110+3
Yerleşen 2018 : 113
Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.