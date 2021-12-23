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  4. 2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305

2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305

108810305 | Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810305

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 108810305 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 100 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 100 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 390,52979

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 410,70621

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51458

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810305   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 390,52979

Tavan Puan: 410,70621

Başarı Sıralaması: 51458

Kontenjan 2021 – 2022 : 100

Yerleşen 2021 – 2022: 100

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 448,38186

Tavan Puan: 468,25679

Başarı Sıralaması:  55953

Kontenjan 2020:  100+3

Yerleşen 2020: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 405,05438

Tavan Puan: 456,38300

Başarı Sıralaması :  60810

Kontenjan 2019 :  100+3

Yerleşen 2019 : 103

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,99809

Tavan Puan: 425,88235

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  68500

Kontenjan 2018 :  110+3

Yerleşen 2018 : 113

taban-puan.jpg

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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