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  4. 2022 Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810474

2022 Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810474

108810474 | Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Sakarya ilimizde yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108810474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Sakarya Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Sakarya  ilinde bulunan Sakarya Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 108810474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Sakarya Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Sakarya ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 442,73881

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 468,13122

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 15215

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 108810474   

ÜNİVERSİTE: Sakarya Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Sakarya

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 442,73881

Tavan Puan: 468,13122

Başarı Sıralaması: 15215

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

basarili-siralamasi.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,65392

Tavan Puan: 532,82347

Başarı Sıralaması:  13505

Kontenjan 2020:  150+4

Yerleşen 2020: 154

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 485,20337

Tavan Puan: 500,91482

Başarı Sıralaması :  12161

Kontenjan 2019 :  140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,41815

Tavan Puan: 515,71909

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  11000

Kontenjan 2018 :  130+4

Yerleşen 2018 : 134

taban-puan.jpg

Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Sakarya Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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