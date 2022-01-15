2022 Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710436

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 206710436 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi , Vakıf , Matematik Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 5 kişidir. 2021 yılında Matematik Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 338,46455

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Tavan Puan: 382,32056

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 105693

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710436

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,46455

Tavan Puan: 382,32056

Başarı Sıralaması: 105693

Kontenjan 2021 – 2022 : 5

Yerleşen 2021 – 2022: 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 420,42069

Tavan Puan: 441,53853

Başarı Sıralaması: 80459

Kontenjan 2020: 5+0

Yerleşen 2020: 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 378,03699

Tavan Puan: 401,03019

Başarı Sıralaması : 83066

Kontenjan 2019 : 5+0

Yerleşen 2019 : 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 346,05117

Tavan Puan: 349,06038

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 95900

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

Ted Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.