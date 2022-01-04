2022 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710056
206710056 | Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 206710056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ted Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 37 kişidir. 2021 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 37 kişi yerleşmiştir.
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 415,58499
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 441,58462
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 31496
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206710056
ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 415,58499
Tavan Puan: 441,58462
Başarı Sıralaması: 31496
Kontenjan 2021 – 2022 : 37
Yerleşen 2021 – 2022: 37
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 477,45846
Tavan Puan: 512,75841
Başarı Sıralaması: 31724
Kontenjan 2020: 37+0
Yerleşen 2020: 37
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 449,3608
Tavan Puan: 483,42019
Başarı Sıralaması : 30612
Kontenjan 2019 : 25+0
Yerleşen 2019 : 25
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 438,38945
Tavan Puan: 455,13584
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 30000
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 25
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.