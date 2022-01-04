2022 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 206710083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ted Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 173 kişidir. 2021 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 173 kişi yerleşmiştir.

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 346,90867

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 410,66982

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 95511

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206710083

ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,90867

Tavan Puan: 410,66982

Başarı Sıralaması: 95511

Kontenjan 2021 – 2022 : 173

Yerleşen 2021 – 2022: 173

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 391,4955

Tavan Puan: 475,33087

Başarı Sıralaması: 108189

Kontenjan 2020: 190+0

Yerleşen 2020: 190

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 395,7801

Tavan Puan: 444,83436

Başarı Sıralaması : 68007

Kontenjan 2019 : 57+0

Yerleşen 2019 : 57

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,69181

Tavan Puan: 436,30252

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 66400

Kontenjan 2018 : 55+0

Yerleşen 2018 : 55

Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.