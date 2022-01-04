2022 Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206710083
206710083 | Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ted Üniversitesi Mühendislik Programları bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ted Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Programları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü tercih kod numarası 206710083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Ted Üniversitesi , Vakıf , Mühendislik Programları Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mühendislik Programları Bölümü kontenjanı 173 kişidir. 2021 yılında Mühendislik Programları Bölümüne 173 kişi yerleşmiştir.
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Taban Puanı: 346,90867
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Tavan Puan: 410,66982
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü Başarı Sıralaması: 95511
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206710083
ÜNİVERSİTE: Ted Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 346,90867
Tavan Puan: 410,66982
Başarı Sıralaması: 95511
Kontenjan 2021 – 2022 : 173
Yerleşen 2021 – 2022: 173
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 391,4955
Tavan Puan: 475,33087
Başarı Sıralaması: 108189
Kontenjan 2020: 190+0
Yerleşen 2020: 190
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 395,7801
Tavan Puan: 444,83436
Başarı Sıralaması : 68007
Kontenjan 2019 : 57+0
Yerleşen 2019 : 57
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 379,69181
Tavan Puan: 436,30252
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 66400
Kontenjan 2018 : 55+0
Yerleşen 2018 : 55
Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ted Üniversitesi Mühendislik Programları Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.