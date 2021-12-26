2022 Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410193

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 109410193 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 95 kişidir. 2021 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 95 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 346,5578

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 372,82408

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 95977

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410193

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,5578

Tavan Puan: 372,82408

Başarı Sıralaması: 95977

Kontenjan 2021 – 2022 : 95

Yerleşen 2021 – 2022: 95

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 397,23776

Tavan Puan: 427,05488

Başarı Sıralaması: 102401

Kontenjan 2020: 95+3

Yerleşen 2020: 98

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 342,42304

Tavan Puan: 379,70571

Başarı Sıralaması : 120334

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 322,53944

Tavan Puan: 386,64768

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 123000

Kontenjan 2018 : 85+3

Yerleşen 2018 : 88

Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.