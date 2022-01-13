2022 Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410669
109410669 | Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 109410669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 399,10052
Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 427,7508
Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 44281
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410669
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 399,10052
Tavan Puan: 427,7508
Başarı Sıralaması: 44281
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 464,91135
Tavan Puan: 480,68176
Başarı Sıralaması: 41861
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 433,80708
Tavan Puan: 449,09241
Başarı Sıralaması : 40369
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 422,87822
Tavan Puan: 444,22399
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 38300
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.