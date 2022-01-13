2022 Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410669

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 109410669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 399,10052

Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 427,7508

Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 44281

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410669

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 399,10052

Tavan Puan: 427,7508

Başarı Sıralaması: 44281

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 464,91135

Tavan Puan: 480,68176

Başarı Sıralaması: 41861

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 433,80708

Tavan Puan: 449,09241

Başarı Sıralaması : 40369

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 422,87822

Tavan Puan: 444,22399

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 38300

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.