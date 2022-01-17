2022 Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205810155

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 205810155 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 61 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 61 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 413,98049

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 435,65629

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 32625

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205810155

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 413,98049

Tavan Puan: 435,65629

Başarı Sıralaması: 32625

Kontenjan 2021 – 2022 : 61

Yerleşen 2021 – 2022: 61

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 480,14735

Tavan Puan: 489,36556

Başarı Sıralaması: 29719

Kontenjan 2020: 68+0

Yerleşen 2020: 68

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 451,78273

Tavan Puan: 468,94826

Başarı Sıralaması : 29209

Kontenjan 2019 : 72+0

Yerleşen 2019 : 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 444,36555

Tavan Puan: 478,41766

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 27000

Kontenjan 2018 : 72+0

Yerleşen 2018 : 72

Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Ufuk Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.