2022 Van Yüzüncü Yıl Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110210057
110210057 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 110210057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 359,69414
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 391,46137
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 81130
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210057
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,69414
Tavan Puan: 391,46137
Başarı Sıralaması: 81130
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 420,20894
Tavan Puan: 463,89911
Başarı Sıralaması: 80669
Kontenjan 2020: 40+1
Yerleşen 2020: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 359,01412
Tavan Puan: 447,36133
Başarı Sıralaması : 101529
Kontenjan 2019 : 40+1
Yerleşen 2019 : 41
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,73262
Tavan Puan: 372,01013
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 118000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.