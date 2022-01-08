2022 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210587

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 110210587 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 395,55321

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 410,12549

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 47268

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210587

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 395,55321

Tavan Puan: 410,12549

Başarı Sıralaması: 47268

Kontenjan 2021 – 2022 : 90

Yerleşen 2021 – 2022: 90

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 460,28927

Tavan Puan: 473,98181

Başarı Sıralaması: 45692

Kontenjan 2020: 90+3

Yerleşen 2020: 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 426,3962

Tavan Puan: 446,22848

Başarı Sıralaması : 45428

Kontenjan 2019 : 90+3

Yerleşen 2019 : 93

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 414,58041

Tavan Puan: 444,21691

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 43100

Kontenjan 2018 : 80+2

Yerleşen 2018 : 82

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.