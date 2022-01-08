2022 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210587
110210587 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 110210587 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 90 kişidir. 2021 yılında Eczacılık Bölümüne 90 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 395,55321
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 410,12549
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 47268
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210587
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 395,55321
Tavan Puan: 410,12549
Başarı Sıralaması: 47268
Kontenjan 2021 – 2022 : 90
Yerleşen 2021 – 2022: 90
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 460,28927
Tavan Puan: 473,98181
Başarı Sıralaması: 45692
Kontenjan 2020: 90+3
Yerleşen 2020: 93
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 426,3962
Tavan Puan: 446,22848
Başarı Sıralaması : 45428
Kontenjan 2019 : 90+3
Yerleşen 2019 : 93
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 414,58041
Tavan Puan: 444,21691
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 43100
Kontenjan 2018 : 80+2
Yerleşen 2018 : 82
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.