2022 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210269
110210269 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110210269 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 433,92106
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 491,58902
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19786
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110210269
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 433,92106
Tavan Puan: 491,58902
Başarı Sıralaması: 19786
Kontenjan 2021 – 2022 : 140
Yerleşen 2021 – 2022: 140
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 494,08024
Tavan Puan: 516,57317
Başarı Sıralaması: 19558
Kontenjan 2020: 140+4
Yerleşen 2020: 144
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 471,15176
Tavan Puan: 503,52713
Başarı Sıralaması : 18421
Kontenjan 2019 : 140+4
Yerleşen 2019 : 144
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 462,63811
Tavan Puan: 500,80178
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 18500
Kontenjan 2018 : 140+4
Yerleşen 2018 : 144
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.