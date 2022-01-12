2022 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 110210269

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 110210269 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 140 kişidir. 2021 yılında Tıp Bölümüne 140 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 433,92106

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 491,58902

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 19786

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110210269

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,92106

Tavan Puan: 491,58902

Başarı Sıralaması: 19786

Kontenjan 2021 – 2022 : 140

Yerleşen 2021 – 2022: 140

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 494,08024

Tavan Puan: 516,57317

Başarı Sıralaması: 19558

Kontenjan 2020: 140+4

Yerleşen 2020: 144

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 471,15176

Tavan Puan: 503,52713

Başarı Sıralaması : 18421

Kontenjan 2019 : 140+4

Yerleşen 2019 : 144

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 462,63811

Tavan Puan: 500,80178

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 18500

Kontenjan 2018 : 140+4

Yerleşen 2018 : 144

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.