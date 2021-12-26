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2022 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010442

206010442 | Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2022 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010442

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir  ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206010442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 285,42003

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 361,36115

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 192774

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2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206010442   

ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İzmir

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,42003

Tavan Puan: 361,36115

Başarı Sıralaması: 192774

Kontenjan 2021 – 2022 : 40

Yerleşen 2021 – 2022: 40

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,63599

Tavan Puan: 394,24012

Başarı Sıralaması:  199148

Kontenjan 2020:  39+0

Yerleşen 2020: 39

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,26848

Tavan Puan: 396,97749

Başarı Sıralaması :  156550

Kontenjan 2019 :  12+0

Yerleşen 2019 : 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 348,12517

Tavan Puan: 376,90820

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  93800

Kontenjan 2018 :  12+0

Yerleşen 2018 : 12

taban-puan.jpg

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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