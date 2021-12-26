2022 Yaşar Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206010442
206010442 | Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2021 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İzmir ilimizde yer alan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İzmir ilinde bulunan Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 206010442 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Yaşar Üniversitesi , Vakıf , Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İzmir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40 kişidir. 2021 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 285,42003
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 361,36115
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 192774
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206010442
ÜNİVERSİTE: Yaşar Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: İzmir
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 285,42003
Tavan Puan: 361,36115
Başarı Sıralaması: 192774
Kontenjan 2021 – 2022 : 40
Yerleşen 2021 – 2022: 40
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,63599
Tavan Puan: 394,24012
Başarı Sıralaması: 199148
Kontenjan 2020: 39+0
Yerleşen 2020: 39
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 317,26848
Tavan Puan: 396,97749
Başarı Sıralaması : 156550
Kontenjan 2019 : 12+0
Yerleşen 2019 : 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 348,12517
Tavan Puan: 376,90820
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 93800
Kontenjan 2018 : 12+0
Yerleşen 2018 : 12
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.