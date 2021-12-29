Eskiden yeni yıl kutlamalarının bir parçası olarak kartpostallar yer alıyordu. Yılbaşı motifli kartlarda yer alan güzel dilekleri en sevdiğimiz kişilere zarf içerisinde hediye ediyorduk. Bugünlerde böyle bir ritüel kalmadı. Yerini artık sosyal medya üzerinden gönderdiğimiz mesajlar aldı. Bu içeriğimizde sevdiklerimize göndereceğimiz mesajları derledik. İşte 2022 Yılbaşı mesajları | Sevdiklerinizin yeni yılını bu mesajlarla kutlayın!

2022 YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yılda kalplerimiz bir olsun, mutluluk ve güzel yarınlar için çarpsın! Yüzümüzden gülücükler eksik olmasın, mutlu yıllar!

En büyük dileğim dünya için, ağlayanların güldüğü, ayrılanların barıştığı, açların doyduğu, umutsuzlara umut olacak bir yeni yıl olması!

Her hedefinize ulaşacağınız ve her sınavdan başarıyla çıkacağınız bir yıl olsun 2022! Yeni yılınız hayırlara vesile olsun!

Gülen gözleriniz asla hüzün görmesin, yeni yılda neşeniz eksik olmasın, mutlu yıllar!

Güzel bir yıl geride kaldı, şimdi sırada daha güzeli var! Mutlu yıllar!

Ne süsler, ne hediyeler, ne başarılar bir şey ifade eder, sevdiklerim yanımda olmadan! İyi ki varsın, yeni yılda da hep yanımda ol!

Bir yıl daha geçti gitti, 2022’ye girerken mutluluk ve huzur hep seninle olsun!

Ailem benimle olsun bu yılda, yeter de artar bile! Beni karşılık beklemeden seven, canım ailem, mutlu yıllar!

Yılbaşında ne hediye, ne kar, ne tatil umurumda, sevdiğim yanımda olsun, gerisi hikaye!

Radyoda hep sevdiğin şarkı çalsın, trafikte hep yeşil yansın, şans her zaman yanında olsun! Yeni yılında mutluluklar yakandan düşmesin!

Sevdiklerimiz bizle olmadan, yüzlerimiz gülmeden, mutlu olmadan, ne anlam ifade eder yeni yıl! Herkese bu yıl huzur ve mutluluk diliyorum!

Yeni yıla nasıl girersen öyle gider derler, hadi siz de hüzünleri geride bırakın ve yeni yıla gülerek girin! Gülmek en çok bize yakışır! Mutlu yıllar!

Savaşların, kavgaların bittiği, dargınlıkların ortadan kalktığı huzura açılan bir kapı olsun 2022! En iyi dileklerimle!

Gelecek yıl sizler için büyük mutluluklar, başarılar, aşklar getirsin! Gönlünüzce geçireceğiniz bir yıl olsun!

Her şeyin en hayırlısını bizlere sunacak, mutluluklar saçacak bir yıl diliyorum!

Aile, sevgili, dostlar yeni yılda hep seninle olsun, fenalıklar, düşmanlar, kötülükler senden uzak olsun!

2022 yılında da hiç ümitsiz kalmaman, yılmadan dimdik durman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

Bu yıl da hep birlikte, güzel yarınlara doğru ilerleme dileği ile, sağlıklı ve mutlu yıllar!

Yüzümüzde gülümsemeler bırakan, acısıyla tatlısıyla bir yıl daha bitti, daha güzeli bizim olsun! 2022’de mutluluklar!

Sevdiklerimize, vatanımıza ve milletimize güzellikler saçan bir yıl olsun, yeni yılınız güzel ve mutlu olsun!

Yeni yılda yeni bir başlangıç yap, üzüntülerini, kötülükleri, hayal kırıklıklarını geride bırak ve rüyalarını gerçekleştir! Başarılarla dolu bir yeni yıl olsun!

Anılarla dolu dünler, mutlu bugünler ve umutlu yarınlarımız olsun, yeni yılınız kutlu olsun!

Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyi Yıllar...

Sevgilim, seninle değil 2022, 2222'a dek birlikte olmayı dilerim! Aşk dolu bir yıl olsun!

Dileklerimin en güzeli sensin, huzurum, mutluluğum, neşem seninle olsun! Mutlu yıllar!

Yarınlara daha umutlu bakalım, ellerimizi asla ayırmayalım, kalplerimiz birlikte atsın, hep sevelim!

Aşkın bizimle olduğu, mutluluk dolu bir yıl olsun 2022! En çok da seninle olsun.

İlham veriyor seninle olmak bana, yeni yıla gözlerine bakarak girmek isterim canım, nice beraber yıllara!