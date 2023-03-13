14 Mayıs ayında gerçekleşecek seçimlere haftalar kala, vatandaşlar partilerin milletvekili aday adaylığına istenen belgeleri araştırıyor. 2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir? sorusunu sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan 2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı için istenen belgeler şunlardır:

1- Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden.)

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2- Diploma Fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak.)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarasını gösterir şekilde.)

4- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden alınacak.)

5- Bağış Dekontu

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi.

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.

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8- Ek Özgeçmiş (Zorunlu değildir.)

9- Fotoğraf

Söz konusu belgeler, başvuru yapmadan önce elektronik ortama aktarılmalı ve başvurunun tamamlanması için sisteme yüklenmelidir.

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