2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere haftalar kaldı. AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusunda istenen belgeler merak konusu oldu. 2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir? sorusu arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir?

14 Mayıs ayında gerçekleşecek seçimlere haftalar kala, vatandaşlar partilerin milletvekili aday adaylığına istenen belgeleri araştırıyor. 2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı başvurusu için istenen belgeler nelerdir? sorusunu sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

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2023 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan 2023 AK Parti milletvekili aday adaylığı için istenen belgeler şunlardır:

1- Arşiv Kayıtlı Adli Sicil Belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden.)

2- Diploma Fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak.)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarasını gösterir şekilde.)

4- Askerlik Durum Belgesi (Askerlik şubesinden veya E-Devlet üzerinden alınacak.)

5- Bağış Dekontu

6- Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi.

7- Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Rapor' fotokopisi.

8- Ek Özgeçmiş (Zorunlu değildir.)

9- Fotoğraf

Söz konusu belgeler, başvuru yapmadan önce elektronik ortama aktarılmalı ve başvurunun tamamlanması için sisteme yüklenmelidir.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Kızılay Ticari Şube

IBAN NO: TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi

IBAN NO: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kamu Kurumsal Şubesi

IBAN NO: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

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