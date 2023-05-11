2023 Karayolları İşçi Kurası Ne Zaman?

2023 yılında Karayolları işçi alımı kurasının ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü, işçi alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemlerde gerçekleştirmektedir. İşçi alımlarının duyurusu, genellikle resmi web sitesi ve yerel basın aracılığıyla yapılır.

Karayolları İşçi Alımı Başvuruları Bitti mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli branş ve kontenjanlarda istihdam sağlama hedefiyle 3 bin kişi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 7 Mayıs Pazar günü sona ermesinin ardından, genel başvuru şartlarına ek olarak branşlara özel şartlar belirlendi. KGM, belirlenecek 3 bin kişiyi seçmek için kura çekilişi yapacak. Bu alım ilanı, binlerce kişinin umutlarını yeşertti ve işsizlik sorununa bir çözüm olabileceği düşünülüyor. İş arayanlar, kura sonuçlarını merakla beklemeye başladı.

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Karayolları Personel Alımı Branş Dağılımı ve Kontenjanlar Nelerdir?

2023 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için yayınlanan bilgiye göre 37 asfalt usta yardımcısı, 75 aşçı, 80 ağır makine yağcısı, 20 aşçı yardımcısı, 288 atölye usta yardımcısı, 7 beton asfalt serici operatör yardımcısı, 144 bakım işçisi, 249 bina ve mal bakıcısı, 25 elektrik tesisat ve bakım ustası, 631 düz işçi, 42 elektronik ustası, 17 elektrik tesisatçısı, 168 iş makinası operatörü, 59 greyder operatörü, 51 kaynakçı, 374 kalifiye işçi, 15 sıhhi tesisatçı, 12 makine operatörü, 83 laboratuvar ve uygulama tesis ustası, 7 Marangoz, 591 sürücü operatörü, 15 vinç operatörü, 9 traktör operatörü alınacaktır.

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Karayolları’nın 3 Bin kişilik alacağı İşçi Kurası Tarihi Belli mi?

Karayollarının resmi internet adresi olan www.kgm.gov.tr üzerinde, kura tarihi ve yeri ile ilgili resmi açıklama yapılmadığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin güncel bilgilendirme ve duyuruların resmi internet adresinde yer alacağı belirtilmiştir.