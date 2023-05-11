2023 Karayolları İşçi Kurası Ne Zaman?

Karayolları düzenli olarak işçi alımı yapıyor. Belirli şartları taşıyanları işe alan kurum sosyal imkanları ile de işçilere katkı sağlıyor. İşçi kura sonuçlarının ne zaman yayınlanacağı bilgisi haberimizde..

YAYINLAMA
Google News
2023 Karayolları İşçi Kurası Ne Zaman?

2023 yılında Karayolları işçi alımı kurasının ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü, işçi alımlarını ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemlerde gerçekleştirmektedir. İşçi alımlarının duyurusu, genellikle resmi web sitesi ve yerel basın aracılığıyla yapılır.

Karayolları İşçi Alımı Başvuruları Bitti mi?

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli branş ve kontenjanlarda istihdam sağlama hedefiyle 3 bin kişi alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların 7 Mayıs Pazar günü sona ermesinin ardından, genel başvuru şartlarına ek olarak branşlara özel şartlar belirlendi. KGM, belirlenecek 3 bin kişiyi seçmek için kura çekilişi yapacak. Bu alım ilanı, binlerce kişinin umutlarını yeşertti ve işsizlik sorununa bir çözüm olabileceği düşünülüyor. İş arayanlar, kura sonuçlarını merakla beklemeye başladı.

Karayolları Personel Alımı Branş Dağılımı ve Kontenjanlar Nelerdir?

2023 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı için yayınlanan bilgiye göre 37 asfalt usta yardımcısı, 75 aşçı, 80 ağır makine yağcısı, 20 aşçı yardımcısı, 288 atölye usta yardımcısı, 7 beton asfalt serici operatör yardımcısı, 144 bakım işçisi, 249 bina ve mal bakıcısı, 25 elektrik tesisat ve bakım ustası, 631 düz işçi, 42 elektronik ustası, 17 elektrik tesisatçısı, 168 iş makinası operatörü, 59 greyder operatörü, 51 kaynakçı, 374 kalifiye işçi, 15 sıhhi tesisatçı, 12 makine operatörü, 83 laboratuvar ve uygulama tesis ustası, 7 Marangoz, 591 sürücü operatörü, 15 vinç operatörü, 9 traktör operatörü alınacaktır.

Karayolları’nın 3 Bin kişilik alacağı İşçi Kurası Tarihi Belli mi?

Karayollarının resmi internet adresi olan www.kgm.gov.tr üzerinde, kura tarihi ve yeri ile ilgili resmi açıklama yapılmadığı belirtilmektedir. Konuya ilişkin güncel bilgilendirme ve duyuruların resmi internet adresinde yer alacağı belirtilmiştir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında
Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
Son Haberler
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
İhtişamlı açılış bu akşam! "Kız Kulesi, bu akşam 21.00'den itibaren ışık ve lazer şovuyla açılıyor"
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
Muharrem İnce adaylıktan çekildi mi? Muharrem İnce açıkladı: Her evden bir oy istiyorum, adaylıktan çekiliyorum
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
İmamoğlu'nun gittiği şehirlerde seçimler için yardım kartı dağıttığı ortaya çıktı "Kimin parasını dağıtıyorsun?"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
Yunanlı lider, Türkiye'yi örnek gösterdi: "Türkiye kendi milli savunma sanayisini yüzde 60 geliştirdi"
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Neler? Bekçilik Sınavı Ne Zaman 2023
Bekçi Nasıl Olunur? Şartları Neler? Bekçilik Sınavı Ne Zaman 2023
Çok Okunanlar
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Bakanı Varank : İnşallah 14 Mayıs'ta siz doğru adama oy vereceksiniz"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Seçime 3 gün kala İYİ Parti'de şok istifa! adaylıktan ve partisinden istifa etti "Biz vatanına, milletine bağlı Türk evlatlarıyız"
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Fatih Erbakan : "İnşallah bu aziz millet 14 Mayıs'ta yedili masaya geçit vermeyecek
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oylar Türkiye’ye getirilmeye başlandı
Mütekabiliyet Nedir? Mütekabiliyet İlkesi Ne Anlama Geliyor?
Mütekabiliyet Nedir? Mütekabiliyet İlkesi Ne Anlama Geliyor?
EYT Ne Demek? Kimler EYT'li! EYT Başvurusu Nasıl Yapılır
EYT Ne Demek? Kimler EYT'li! EYT Başvurusu Nasıl Yapılır
Yorumlananlar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden yıllık izne çıktı!
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
Şehit ailesine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a Kocaeli Gebze'de büyük tepki " Vatan haini Lütfü"
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"