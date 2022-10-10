2023 seçimlerinin tarihi değişecek mi? Abdulkadir Selvi yazdı: "Teklif muhalefetten gelirse..."

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimleri konuşmaya devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu konuya köşe yazısında değindi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimler konusunda yaptığı açıklamayı anımsatan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da seçimlerin zamanında yapılacağını söylediğine değindi.

Selvi yazısında erken seçim konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalara ışık tutacak gelişmeler yaşandı. Bahçeli, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını ilan etti. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Bir ara seçimlerin 14 Mayıs’a alınması düşünülmüştü ancak muhalefetin seçimlerin 14 Mayıs’a çekilmesini istismar edebileceği üzerinde duruldu. 14 Mayıs ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil ama bir şartla. O da teklif muhalefetten gelirse."