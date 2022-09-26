2023 yılı asgari ücreti için çarpıcı tahmin! Konuşulan rakam işçileri mutlu, patronları mutsuz edecek!

Yıl başında ve Temmuz ortasında zam yapılan asgari ücretin aralık ayında yeniden zamlanması beklenirken konuşulan ilk rakam da ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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2023 yılı asgari ücreti için çarpıcı tahmin! Konuşulan rakam işçileri mutlu, patronları mutsuz edecek!

Sene başında 4 bin 253 TL olarak uygulanan Temmuz ayında ise enflasyon nedeniyle yeniden zam yapılan asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Aralık ayında zam yapılacağını ısrarla ifade ederken konuşulan ilk rakam da ortaya çıktı.

2023 yılı asgari ücreti için çarpıcı tahmin! Konuşulan rakam işçileri mutlu, patronları mutsuz edecek!

İŞTE O TAHMİN

Bir televizyon kanalında asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında tahminde bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7 bin 700 lira civarında olacaktır." dedi.

2023 yılı asgari ücreti için çarpıcı tahmin! Konuşulan rakam işçileri mutlu, patronları mutsuz edecek!

Öte yandan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapacağı 3 toplantı sonrası bu ayın son haftasında yeni yılın asgari ücretini belirleyecek.

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