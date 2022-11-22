2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatil günleri ne zaman? Dünyada ve ülkemizde her yıl belirli günlerde daha önce belirlenmiş önemi ve anlamına göre dini günler, özel günler ve resmi tatil günleri ilan edilmiş ve o günler kutlanmaktadır. İşte 2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatil günleri ne zaman? 2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatiller Takvimi. Detaylar haberimizde.