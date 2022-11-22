Dünyada ve ülkemizde her yıl belirgin günler, sahip oldukları kültürel, dini veya milli önemden dolayı resmi tatil ilan edilir. Bu kapsamda tatil günlerinde planlama yapmak ve sosyal medyadan bu günlere özel paylaşım yapmak isteyenler araştırma yapıyorlar. 2022’in sonlarına yaklaştığımız bu zamanlarda, şimdiden 2023 yılın içerik hesaplamalarını yapan herkese faydalı olacağını düşünmekteyiz! Peki! 2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatil günleri ne zaman? 2023 Yılı Özel Günler ve Resmi Tatiller Takviminin detayları haberimizde...
2023 YILI RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ
2023 OCAK AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 Pazar Yılbaşı = Resmi tatil
10 Ocak 2023 Salı Dünya Gazeteciler Günü
16 Ocak 2023 Pazartesi Dünya Hijyen Günü
21 Ocak 2023 Cumartesi Dünya Sarılma Günü
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
28 Ocak 2023 Cumartesi Veri Koruma Günü
2023 ŞUBAT AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
9 Şubat 2023 Perşembe Dünya Sigarayı Bırakma Günü
13 Şubat 2023 Pazartesi Dünya Radyo Günü
14 Şubat 2023 Salı Sevgililer Günü
17 Şubat 2023 Cuma Miraç Kandili
2023 MART AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 - 7 Mart 2023 Yeşilay Haftası
1 - 7 Mart 2023 Deprem Haftası
1 - 7 Mart 2023 Girişimcilik Haftası
8 Mart 2023 Çarşamba Dünya Kadınlar Günü
14 Mart 2023 Salı Tıp Bayramı
18 Mart 2023 Cumartesi Çanakkale Zaferi
21 Mart 2023 Salı Nevruz Bayramı
2023 NİSAN AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Nisan 2023 Cumartesi Dünya Şaka Günü
2 Nisan 2023 Pazar Dünya Otizm Farkındalık Günü
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
20 Nisan 2023 Perşembe Arefe =Dini tatil
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı =Dini tatil
23 Nisan 2023 Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı= Resmi tatil
2023 MAYIS AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Mayıs 2023 Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü =Resmi tatil
12-18 Mayıs 2023 Hemşireler Haftası
19 Mayıs 2023 Cuma Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı = Resmi tatil
29 Mayıs 2023 Pazartesi İstanbul'un Fethi
2023 HAZİRAN AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
20 Haziran 2023 Pazar Babalar Günü
27 Haziran 2023 Salı Arefe =Dini tatil
28 Haziran 2023 Çarşamba Kurban Bayramı = Dini tatil
29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı = Dini tatil
30 Haziran 2023 Cuma Kurban Bayramı = Dini tatil
2023 TEMMUZ AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kurban Bayramı Dini tatil
1 Temmuz 2023 Cumartesi Kabotaj ve Deniz Bayramı
7 Temmuz 2023 Cuma Dünya Çikolata Günü
15 Temmuz 2023 Cuma Demokrasi ve Milli Birlik Günü = Resmi tatil
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
2023 AĞUSTOS AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
19 Ağustos 2023 Cumartesi Dünya İnsanı Yardım Günü
30 Ağustos 2023 Çarşamba Zafer Bayramı =Resmi tatil
2023 EYLÜL AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Eylül 2023 Cuma Dünya Barış Günü
19 Eylül 2023 Salı Gaziler Günü
27 Eylül 2023 Çarşamba Mevlid Kandili
2023 EKİM AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
4 Ekim 2023 Çarşamba Hayvanları Koruma Günü
29 Ekim 2023 Pazar Cumhuriyet Bayramı =Resmi tatil
2023 KASIM AYI ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
2-8 Kasım 2023 Lösemili Çocuklar Haftası
10 Kasım 2023 Cuma Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü
20 Kasım 2023 Pazartesi Çocuk Hakları Günü
24 Kasım 2023 Cuma Öğretmenler Günü
2023 ARALIK ÖZEL VE RESMİ TATİL GÜNLERİ
3 Aralık 2023 Pazar Dünya Engelliler Günü
10 Aralık 2023 Pazartesi Dünya İnsan Hakları Günü