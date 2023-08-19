2023 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı

2023 Yüksek öğretim kurumlar sınaavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

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2023 YKS sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı

2023 Yüksek öğretim kurumlar sınaavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı.

YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

ÖĞRENCİ KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

ÖSYM BAŞKANI ERSOY: YERLEŞEMEYEN ADAYLARIMIZ EK TERCİH SÜRESİNİ TAKİP ETMELİ

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından sonuçlara ilişkin açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Üniversite tahsilinizi en verimli şekilde tamamlayacağınıza ve ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayacağınıza inanıyor, her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Tercih sonuçlarınız hayırlı olsun. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımızın ek tercih sürecini takip etmeleri gerekiyor. Ek yerleştirme sürecinde de profesyonel destek almanız yararlı olacaktır" ifadelerini kullandı.


YÖK Başkanı Erol Özvar da paylaşımında, "Sevgili adaylarımız, merakla beklediğiniz 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlarınızı ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Hayırlı olmasını diler tüm gençlerimizi tebrik ederim" dedi.

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