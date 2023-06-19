2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!

Renault yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı gerçekleşti. E-Tech hibrit sistemi ve CMF-CD platformunu kullanan Rafale, D segmentinde standartları yeniden belirleme iddiası taşıyor.

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2024 yılında Türkiye'de satışa! Yeni coupe SUV modeli Rafale’i resmen görücüye çıktı!

Renault yeni coupe SUV modeli Rafale'in dünya lansmanı gerçekleşti. E-Tech hibrit sistemi ve CMF-CD platformunu kullanan Rafale, D segmentinde standartları yeniden belirleme iddiası taşıyor.

Renault, Renaulution stratejik planındaki ana hedeflerden biri olan C segmentindeki performansını daha da güçlendirme hedefini, Yeni Renault Rafale modeliyle D segmentine de taşıyor. Yeni Renault Rafale E-Tech hibrit sistemini ve CMF-CD platformunu kullanarak, Renault'nun ürün gamının en üst noktasında konumlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni Renault Rafale, Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal'in "Design Renault'nun lideri olarak oluşturduğu yeni görsel dile göre tasarlanarak üretilmiş ilk model olma özelliğini taşıyor.

Rafale, yakıt tüketim oranları ve teknolojisiyle dikkat çektiği kadar, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanan 200 bg E-Tech tam hibrit güç aktarma sistemiyle de öne çıkıyor. Sürüş keyfini yeni zirvelere taşımak için doğan model, yeni bir E-Tech 4x4 300 bg güç aktarma sistemiyle kendisini yüksek performanslı otomotiv dünyasında üst sıralara taşıyacak teknolojik ilerlemelerle geliştirilecek.

Yeni Renault Rafale'in 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

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