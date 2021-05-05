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  3. '#20liyaşlarchallenge' akımına uydu! Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı!

'#20liyaşlarchallenge' akımına uydu! Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı!

Sosyal medyada başlayan, birçok ünlü ve siyasi ismin paylaşım yaptığı 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'da katıldı. Kilolu halini paylaşan Kaygılaroğlu dikkat çekti.

'#20liyaşlarchallenge' akımına uydu! Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı!

Son zamanların en beğenilen oyuncularından biri olan 33 yaşındaki ünlü isim Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyada başlatılan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına uydu. Birçok ünlü ve siyasi ismin ardından Uraz Kaygılaroğlu da eski halini sosyal medya hesabından paylaştı. 

"HER ŞEY MÜMKÜN, PES ETME"

Gençliğinde fazla kilolarıyla boğuşan ancak sonrasında sıkı bir diyetle forma giren Kaygılaroğlu o anlara ait bir kare paylaştı. Kilolu halini aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşan Kaygılaroğlu fotoğrafın altına, "Her şey mümkün, pes etme #20liyaşlarchallenge" notunu düştü. Söz konusu fotoğraf, binlerce beğeni ve birçok ünlü isim tarafından yorum aldı.

SÜRPRİZ AŞK BİTTİ

Kaygılaroğlu, 36 yaşındaki oyuncu Berrak Tüzünataç ile geçtiğimiz şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak sürpriz aşkın kısa sürdüğü ortaya çıktı. Tüzünataç ile Kaygılaroğlu ilişkilerine son noktayı koydu.

20liyaşlarchallenge akımına uydu Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı20liyaşlarchallenge akımına uydu Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı20liyaşlarchallenge akımına uydu Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı

20liyaşlarchallenge akımına uydu Uraz Kaygılaroğlu kilolu halini paylaştı

Diğer ünlülerin ve siyasi isimlerin 20'li yaşlar challenge paylaşımlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız...

{TITLE_STRIP}Ünlüler ve siyasetçilerin '20'li yaşlar challenge' paylaşımlarına beğeni yağdı!

 

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