21 Aralık en uzun gece mi? Kaç saattir? 21 Aralık nedir? Hangi güne denk geliyor?

21 Aralık internette sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Peki 21 Aralık kış dönümü nedir? En uzun gece mi? Ne günü? O tarihte ne olacak? 21 Aralık 2019 hangi güne denk geliyor? Kaç saat? Tüm merak edilenler haberimizde...

21 ARALIK DÖNÜMÜ NEDİR?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 ARALIK 2018 İSTANBUL'DA KAÇ SAATTİ?

- İstanbul 21 Aralık

- Güneşin doğuşu: 08.27

- Güneşin batışı: 17.40

- Gece süresi: 14 saat 47 dakika

- Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

- En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

- Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

- En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

- Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

21 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

21 Aralık Cumartesi gününe denk geliyor.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT?

Bugün 21 Aralık, yani en uzun gecenin yaşandığı tarih. 21 Aralık tarihinde bizim de içinde bulunduğumuz Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanırken, Güney yarımkürede yazın; Kuzey yarımkürede kışın başlangıcı olarak nitelendirilir. 21 Aralık'tan sonra Kuzey yarımkürede gündüzler uzamaya başladığı gibi Güney yarımkürede de kısalmaya başlar. Bu olaylara kış gündönümü ve yaz gündönümü denir.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır.En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

21 ARALIK'TA NELER YAŞANIYOR?

a. Kuzey Yarım Küre



Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Yengeç Dönencesi’nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar, gündüz süresi kısalır.



Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar, geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi’ne teğet geçer.



Yengeç Dönencesi’nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi’nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.





b. Güney Yarım Küre



Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi’nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır.



Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar, gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi’ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi’nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar.



Oğlak Dönencesi’nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

DİĞER EKİNOKS TARİHLERİ NE ZAMAN?

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Aralık (Kış gündönümü) : Yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanır. Kuzey yarımkürede kış başlarken güney yarım küre yazı karşılar.