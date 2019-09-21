21 Eylül 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 21 Eylül 2019 Tarihli ve 30895 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı mı?
21 Eylül 2019 Tarihli ve 30895 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziantep Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/16)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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