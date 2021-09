Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 21 Eylül 2021 Salı bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

21 EYLÜL 2021 SALI HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

21 Eylül 2021 Salı günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:30

Gwangju - Jeonbuk

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Pohang - Ulsan

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



17:00

Fatih Karagümrük - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



17:00

Ç.Rizespor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



19:00

Alessandria - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:00

Benevento - Cittadella

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:30

Bologna - Genoa

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



19:30

Kuveyt - Al Salt

AFC Asya Kupası

Smart Spor 2, Spor Smart 2



19:45

Fortuna Sittard - Ajax

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Beşiktaş - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Y.Malatyaspor - Sivasspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Helsingborg - Jönköpings

İsveç Superettan

Bilyoner TV



20:30

Getafe - Atletico Madrid

İspanya La Liga

S Sport Plus, Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



21:00

Ajaccio - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV

21:00

Amiens - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Auxerre - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Caen - JDA Dijon

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



21:00

Dunkerque HB - Toulouse

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Grenoble - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Guingamp - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Le Havre - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:00

Paris FC - Nimes

Fransa Ligue 2

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



21:00

Valenciennes - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



21:30

Cosenza - Como

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Crotone - Lecce

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Pisa - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Pordenone - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:30

Spal - Vicenza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



21:45

Atalanta - Sassuolo

İtalya Serie A

S Sport Plus, Bilyoner TV

21:45

Fiorentina - Inter

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport, Bilyoner TV



21:45

Norwich City - Liverpool

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 3Bilyoner TV



21:45

Manchester City - Wycombe

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 4, Bilyoner TV



21:45

QPR - Everton

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 1Bilyoner TV



21:45

Fulham - Leeds United

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports Max 2, Bilyoner TV



22:00

RKC Waalwijk - Willem II

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



22:00

Guarani - Remo

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



23:00

Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



23:00

Levante - Celta Vigo

İspanya La Liga

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV